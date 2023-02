Adele ed Ed Sheeran dicono no a Re Carlo III

AGI - Due star del mondo dello spettacolo britannico, Adele ed Ed Sheeran, non potranno partecipare al mega concerto organizzato a Windsor il 7 maggio per celebrare l'incoronazione di Carlo III e il forfait ha suscitato la delusione del sovrano. Lo ha annunciato il Daily Mail precisando che Ed Sheeran, che si era esibito al giubileo della defunta regina Elisabetta II, non riuscirà ad essere presente, avendo in agenda un impegno in Texas alla vigilia dell'incoronazione. Adele invece concluderà una serie di show a Las Vegas a fine marzo, ma finora non ha dato seguito agli inviti della casa reale britannica.

Nel 2013 aveva ricevuto dal principe Carlo in persona l'onorificenza dell'Ordine dell'impero britannico per il suo successo e il suo contributo alla fama culturale britannica nel mondo, con all'epoca 40 milioni di dischi venduti. Nel caso di Adele i cronisti alludono a impegni di famiglia accanto al figlio, mentre per Ed Sheeran c'e' chi ha commentato che potrebbe tranquillamente prendere un jet privato per raggiungere Londra in tempo. Queste due defezioni eccellenti hanno deluso Buckingham Palace, secondo alcuni commenti rilasciati da fonti vicine ai tabloid britannici.

"Il re ha suggerito un certo numero di artisti che gli piacerebbe vederli esibire e Adele ed Ed erano in quella lista. Voleva davvero che facessero parte dello spettacolo", ha detto una fonte del palazzo reale al Daily Mail. "È una grande delusione. Sono titani dell'industria dello spettacolo, sono britannici e conosciuti in tutto il mondo. È un peccato", ha commentato l'informatore del quotidiano. Allo show reale, che sarà' ritrasmesso in diretta dalla Bbc, dovrebbero partecipare Lionel Richie, molto vicino al sovrano, Harry Styles e le Spice Girls, che per l'occasione potrebbero tornare ad esibirsi insieme.

Nel contempo, sempre secondo fonti di stampa locale, Carlo III si sta concentrando sulla musica della cerimonia stessa di incoronazione: da grande conoscitore della musica classica - sa suonare il violoncello e la tromba - il re ha già commissionato una dozzina di creazioni a diversi artisti, come Andrew Lloyd Webber, noto per aver composto Cats e The Phantom of the Opera, incaricato di scrivere il nuovo inno dell'incoronazione. Sarebbe anche previsto un "coro dell'incoronazione", composto da cantanti volontari provenienti da enti di beneficenza di tutto il Paese.