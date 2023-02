Carlo III sceglie Lloyd Weber per le musiche dell'inconorazione

AGI - Ha scelto un 'calibro da novanta' re Carlo III per le musiche dell'incoronazione: si è rivolto, tra gli altri, ad Andrew Lloyd Weber, il leggendario autore di musical dal successo planetario, come 'Cats' e 'Il fantasma dell'opera'.

L'incoronazione di Carlo avverrà il 6 maggio all'Abbazia di Westminster a Londra, e vedrà Camilla, la regina consorte, incoronata insieme al marito.

Sono stati preparati dodici nuovi brani musicali per l'occasione, scritti da diversi compositori. Lloyd Weber, che si è detto "incredibilmente onorato", ha spiegato che il suo inno contiene "parole leggermente adattate dal salmo 98" e che l'ha composto per il coro e l'organo dell'Abbazia.

La Coronation March è stata invece affidata da Patrick Doyle, il pluripremiato compositore scozzese che ha lavorato alle musiche di film come 'Harry Potter e il calice di fuoco'. Per la cerimonia, il re ha voluto anche musica greco-ortodossa in omaggio a suo padre, il principe Filippo- e un coro di Gospel.

"Sua Maestà ha scelto un programma molto bello e vario che credo esalterà lo splendore di questa celebrazione davvero speciale", ha commentato Antonio Pappano, direttore della Royal Opera House e a cui è stata affidata anche la conduzione della Coronation Orchestra.