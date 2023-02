Nei prossimi mesi Xi volerà a Mosca da Putin

AGI - Il presidente cinese Xi Jinping volerà a Mosca per un vertice con l'omologo russo Vladimir Putin nei prossimi mesi. È quanto rivelato dal Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei piani secondo le quali il viaggio rientra negli sforzi del leader di Pechino di promuovere colloqui di pace multilaterali per mettere fine alla guerra in Ucraina.

L'organizzazione della visita di Xi è ancora allo stadio iniziale e una data non è stata individuata, potrebbe essere aprile o inizio maggio, quando la Russia celebra la vittoria sulla Germania nazista. Wang Yi, il più alto diplomatico cinese, si trova attualmente a Mosca per colloqui con il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov.