Putin: "Impossibile sconfiggerci. L'Occidente ha iniziato la guerra" 

AGI - "Impossibile sconfiggerci": il presidente russo Vladimir Putin parla in Assemblea federale della guerra in Ucraina. Un discorso a tutto campo che fissa le strategie di Mosca fuori e dentro ai confini nazionali. In più passaggi attacca l'Occidente e tira dritto sugli 'obiettivi' del Cremlino.



La Russia "continuerà sistematicamente l'operazione speciale" in Ucraina, assicura il presidente russo ribadendo la versione secondo cui "la guerra è stata iniziata dall'Occidente".



"Voglio ripeterlo, loro hanno iniziato la guerra e noi abbiamo usato la forza per fermarla", ha detto ancora il capo del Cremlino aggiungendo che come negli anni '30 in Germania, "l'Occidente sta aprendo la strada al nazismo in Ucraina" e "non gli interessa niente, sono pronti a usare chiunque, nazisti o terroristi" per combattere la Russia.

"Le élite occidentali non nascondo l'obiettivo di distruggere la Russia dal punto di vista strategico, farla finita con noi per sempre", accusa Putin che poi affronta anche il tema delle sanzioni contro Mosca.



"L'economia russa - rivendica Putin - è stata più forte di quanto prevedesse. Grazie al lavoro congiunto di governo, parlamento, banche, lavoratori abbiamo garantito la stabilità economica e mantenuto posti di lavoro".



Putin: "La Russia risponderà a qualsiasi sfida" "La Russia risponderà a qualsiasi sfida, siamo un popolo unito, la verità è dalla nostra parte". Lo ha dichiarato il leader del Cremlino, Vladimir Putin, concludendo cosi' il suo discorso all'Assemblea federale.

Putin: "Prepararci a testare le nostre armi nucleari" "Gli Stati Uniti stanno sviluppando nuovi tipi di armi nucleari. A questo proposito dobbiamo prepararci a testare le nostre. Non saremo i primi a farlo, ma nessuno deve illudersi che la parità strategica possa essere infranta". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo discorso all'Assemblea federale.

Putin sospende l'accordo sulla riduzione delle armi nucleari "La Russia interrompe la propria partecipazione all'accordo sugli armamenti strategici Start a partire da oggi". Lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin, nel suo discorso all'Assemblea federale, sottolineando però che Mosca "non esce" dal Trattato con gli Usa, l'ultimo che riguarda il controllo delle armi atomiche ancora in vigore tra le due principali potenze nucleari.

"Gli Stati Uniti stanno sviluppando nuovi tipi di armi nucleari e per questo dobbiamo prepararci a testare le nostre armi nucleari", ha spiegato il leader del Cremlino.

Discorso di Putin interrotto online, possibile attacco hacker I media di Stato russi hanno subito interruzioni nella trasmissione del discorso alla nazione del presidente Vladimir Putin. Lo ha riferito la Reuters, affermando che i suoi giornalisti in diversi luoghi non hanno potuto accedere al sito della All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company (Vgtrk) o alla piattaforma Smotrim di live- streaming per alcuni periodi durante il discorso. Secondo l'agenzia di stampa statale Ria Novosti, il malfunzionamento è stato causato da un attacco informatico (DDoS).

Putin: "Mille miliardi di rubli contro le sanzioni" Le autorità russe hanno stanziato circa 1.000 miliardi di rubli (13,3 miliardi di dollari) nel 2022 per sostenere l'economia e le imprese nazionali tra le sanzioni, lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso sullo stato della nazione all'Assemblea federale.

"Quindi, già a marzo dello scorso anno, è stato lanciato un pacchetto di misure a sostegno delle imprese e dell'economia per un importo totale di circa 1 trilione di rubli. Voglio attirare la vostra attenzione su questo. Questa non è una politica sulle emissioni. No, no, tutto viene fatto su una solida base di mercato", ha detto Putin

Putin: "Il nostro arsenale atomico è dotato di armi avanzate" "La forza di deterrenza nucleare della Russia è dotata al 90% di armi avanzate: un livello che dovrebbe essere esteso all'intero esercito". Lo ha sottolineato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo discorso all'Assemblea nazionale, incentrato sulla situazione in Russia a un anno dall'invasione dell'Ucraina.

"Stiamo investendo in nuove tecnologie, il ritmo della loro produzione e applicazione sta migliorando", ha aggiunto il presidente ricordando l'importanza di trarre insegnamenti dall'operazione militare speciale in corso.

Putin annuncia un fondo a sostegno delle famiglie dei caduti Il presidente Vladimir Putin annuncia un fondo speciale per i familiari dei soldati caduti. Putin ha detto comprendere quanto sia difficile per i parenti dei soldati russi morti combattendo in Ucraina e ha detto che fornirà loro un "sostegno mirato" con un nuovo fondo speciale.

"Tutti capiamo, io capisco quanto sia insopportabilmente difficile ora per le mogli, i figli, le figlie dei soldati caduti, i loro genitori, che hanno cresciuto degni difensori della Patria", ha detto Putin ai legislatori del Parlamento russo

Usa: "Assurdo il discorso alla nazione di Putin" Gli Stati Uniti hanno attaccato il discorso anti-occidentale del presidente russo Vladimir Putin, denunciandone "l'assurdità". "Nessuno sta attaccando la Russia. C'e' una sorta di assurdità nell'idea che la Russia fosse sotto qualche forma di minaccia militare da parte dell'Ucraina o di chiunque altro", ha commentato il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan.

L'appello a "punire i traditori della Russia" Chi "tradisce" la Russia verrà giudicato in base alla legge, ma Mosca non intraprenderà una "caccia alle streghe", ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un messaggio all'Assemblea federale.

"Chiunque intraprenda la strada del tradimento diretto, commetta atti terroristici e altri crimini contro la sicurezza della nostra società, l'integrità territoriale del Paese, sarà perseguito dalla legge", ha affermato Putin.

Allo stesso tempo, ha osservato il presidente, "non diventeremo mai come il regime di Kiev e le élite occidentali", che, a suo dire, sono impegnate nella "caccia alle streghe".

Putin: "In Occidente abusi e pedofilia sono considerati la norma" Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che è necessario proteggere i bambini russi dagli attacchi mediatici dall'Occidente, dall'ideologia del degrado e della degenerazione.

"Siamo obbligati a proteggere i nostri figli e lo faremo. Proteggeremo i nostri bambini dal degrado e dalla degenerazione", ha detto il leader del Cremlino nel suo discorso all'Assemblea federale. "In Occidente sono diretti verso una vera catastrofe spirituale. Le élite, va detto francamente, stanno semplicemente impazzendo e sembra che non se ne preoccupino. Ma questo è il loro problema, e noi siamo obbligati a proteggere i nostri figli", ha detto.

Secondo Putin, l'Occidente sceglie, prima di tutto, la gioventù russa come bersaglio dei suoi attacchi mediatici. "Non possono non rendersi conto che è impossibile sconfiggere la Russia sul campo di battaglia. Pertanto, stanno conducendo attacchi nel campo dell'informazione sempre più aggressivi contro di noi". "E anche qui mentono costantemente, distorcono i fatti storici, non fermano gli attacchi alla nostra cultura, alla Chiesa ortodossa russa e ad altre organizzazioni religiose tradizionali del nostro Paese", ha accusato Putin.

A suo avviso, neanche l'Occidente risparmia i propri popoli. "Guardate cosa stanno facendo con i loro stessi popoli: la distruzione della famiglia, dell'identità culturale e nazionale, la perversione e l'abuso dei bambini, fino alla pedofilia, sono dichiarate la norma della loro vita e i sacerdoti sono costretti a benedire i matrimoni tra persone dello stesso sesso", ha sottolineato Putin.

Podolyak: "Putin mostra irrilevanza e confusione" "Putin ha dimostrato pubblicamente la sua irrilevanza e confusione", scrive su Twitter il consigliere principale di Vladymyr Zelensky, Mikhaylo Podolyak. "Ha sottolineato che la Federazione Russa è nello "stallo della taiga", non ha soluzioni promettenti e non ne avrà. Perché ovunque ci sono 'nazisti, marziani e teorie del complotto'... Sic transit gloria mundi di Putin nel parlamento federale russo".

Putin: "Sanzioni ideate solo per far soffrire i russi" Le sanzioni sono solo un mezzo, ma l'obiettivo dell'Occidente è "far soffrire i nostri cittadini". Lo ha detto Vladimir Putin sottolineando però che "il calcolo era sbagliato".

Putin: "L'economia russa è più forte delle previsioni dell'Occidente" "L'economia russa è stata più forte di quanto prevedesse" l'Occidente che ha varato il regime sanzionatorio contro Mosca. "Grazie al lavoro congiunto di governo, parlamento, banche, lavoratori abbiamo garantito la stabilita' economica e mantenuto posti di lavoro". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin all'Assemblea federale.

"Il risultato del 2022 è che il Pil si è ridotto del 2,1% secondo i dati più aggiornati, mentre a febbraio-marzo dell'anno scorso si prevedeva una caduta verticale", ha ricordato.

Putin: "Faremo di tutto per riportare la pace nelle nostre terre" "Ora siamo nuovamente insieme e saremo ancora più forti. Faremo di tutto perché sulla nostra terra ritorni la pace". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin parlando all'Assemblea federale in riferimento alle quattro regioni ucraine annesse dalla Russia l'anno scorso.

Putin: "Il Mar d'Azov è tornato il mare interno della Russia" "Faremo rinascere industrie e porti del Mare d'Azov, che è diventato di nuovo il mare interno della Russia, costruiremo strade come abbiamo fatto in Crimea, aiutando tutte le quattro regioni" ucraine annesse. "Ora siamo nuovamente insieme e saremo ancora più forti". Lo ha detto Vladimir Putin parlando all'Assemblea federale.

Putin: "Le élite occidentali vogliono distruggere la Russia" "Le élite occidentali non nascondo l'obiettivo di distruggere la Russia dal punto di vista strategico, farla finita con noi per sempre". Lo ha denunciato il presidente russo, Vladimir Putin, nel suo discorso all'Assemblea federale.

Putin: "Il popolo ucraino è ostaggio di Kiev" "Non stiamo combattendo contro il popolo ucraino, ma è il popolo ucraino a essere ostaggio del regime di Kiev e dei suoi padroni occidentali che hanno occupato questo Paese". Lo ha dichiarato il presidente russo Putin.

Putin: "L'intero pianeta è costellato da basi Usa" "L'intero pianeta è costellato di basi americane. Tutto il mondo è testimone di come gli Stati Uniti siano usciti da trattati internazionali, di come abbiano interrotto in modo unilaterale tutti gli accordi che volevano mantenere la pace sul pianeta". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea federale.

Putin: "Nel 2022 era pronta un'altra sanguinosa operazione in Donbass" "Nel febbraio 2022, tutto era pronto per un'altra sanguinosa operazione punitiva in Donbass", dovevamo intervenire "per difendere la vita delle nostre persone". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso all'Assemblea federale.