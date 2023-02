Il co-fondatore di Tesla boccia le 'auto senza guida' di Musk

AGI - Il miliardario Elon Musk ha fatto delle "auto senza guida" il grande obiettivo Tesla, la compagnia americana di veicoli elettrici da lui acquisita nel 2004, un anno dopo la nascita, ma ha ricevuto una bocciatura da Martin Eberhard, il co-fondatore di Tesla ed ex Ceo dell'azienda. Eberhard ha confessato di "non essere un grande fan" delle auto a guida autonoma, e lo ha fatto usando una parola molto forte: "crap", che sarebbe l'equivalente di 'mer..', riferita all'idea di Musk.

In un'intervista a Insider, Eberhard ha spiegato la sua visione: "Mi piace vedere quando le persone pensano che si costruiscono macchine che la gente può guidare".

"È un errore - ha aggiunto - pensare a una macchina come un software, tipo iPhone o altro. Non è la stessa cosa. Io ho un iPhone e ogni volta faccio un aggiornamento, spuntano errori". Quando succede, ha spiegato, "le mie app di notizie vanno in tilt, ma non è un problema vitale. Ma se succede nel software che, per esempio, controlla i freni della mia auto o il volante, io posso ucciderti".

Eberhard è stato buttato fuori da Tesla con l'arrivo di Musk, il quale si è poi presentato come il vero fondatore della compagnia, nonostante coloro che hanno creato Tesla sono stati Eberhard e Marc Tarpenning. Per questo l'ex Ceo gli aveva fatto causa. I rapporti non sono migliorati e sul progetto di 'auto senza guida' le distanze sono sempre più larghe. "Quando io ero lì - ha ricordato Eberhard - questa m. di autopilota non c'era. Non abbiamo mai pensato a una cosa del genere".