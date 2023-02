L'Opera Garnier si rifà il look. I restauri pagati dalla pubblicità

AGI – L’iconico Opera Garnier al centro di Parigi si sta preparando a vasti lavori di restauro della sua facciata dal costo di 7,2 milioni di euro che dureranno fino a fine 2024. Il comunicato diramato dal monumento simbolo della Parigi del XIX secolo, che è anche sede prestigiosa di importanti spettacoli, ha precisato che il cantiere sarà ufficialmente aperto ad aprile e che il palazzo rimarrà in servizio nel contempo.

In realtà la facciata da ristrutturare, quella lungo il viale dell’Opera, non è più visibile già da qualche settimana per le impalcature e i preparativi del cantiere. Il costo dell'opera sarà "finanziato dalla pubblicità affissa sul telone della facciata", precisa l'Opera, che viene sovvenzionata fino a 95,3 milioni di euro l'anno, secondo i dati ufficiali del 2019.

La facciata "soffre dell'inquinamento, di forti sbalzi termici e dell'usura dei materiali che hanno portato a dissesti strutturali", ha spiegato l'Opera, stimando i lavori necessari "per garantire la durabilità del monumento e l'incolumità delle persone, per i prossimi decenni ".

Oltre alla pulitura, al disinquinamento e alla rimozione del piombo, i lavori si concentrano, tra l'altro, sul restauro delle dorature, degli elementi scolpiti e delle sculture nonché sulla doratura delle griglie del peristilio, delle lettere, dei busti e dei capitelli. Verrà inoltre installato un sistema di protezione dai piccioni. Costruito dall'architetto Charles Garnier, il palazzo fu inaugurato nel 1875 e classificato monumento storico nel 1923; da allora vi sono stati eseguiti numerosi lavori di riparazione e adeguamento.