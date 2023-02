"Il divorzio, che dolore". Le lettere di Diana battute all'asta per 160 mila euro 

AGI - È stata venduta all'asta per 145.550 sterline (oltre 160mila euro, il doppio di quanto stimato) la raccolta di 32, tra lettere e bigliettini, scritti da Lady Diana negli ultimi due anni della sua vita, quelli del divorzio.

Le lettere furono inviate a due dei suoi più cari amici, Susie e Tarek Kassem, che le hanno custodite per più di 25 anni: scritte su carta intestata ufficiale di Kensington Palace, raccontano pensieri molto intimi della principessa, sul suo dolore, le difficoltà di rapporti con la famiglia reale, il difficile divorzio con il marito.

La coppia ha deciso di venderle perché "possedere documenti è una grande responsabilità" che i due non hanno voluto trasferire a figli e nipoti. I proventi saranno destinati a sostenere alcune delle associazioni di beneficenza vicine a Susie e Diana.

In una lettera, datata 28 aprile 1996, Diana si scusa per non essere stata in grado di andare all'opera, a vedere 'Tosca': "Sto attraversando un momento molto difficile, la pressione su di me è forte e arriva da tutte le parti. A volte è semplicemente troppo difficile tenere la testa alta e oggi sono in ginocchio e vorrei solo che questo divorzio andasse a buon fine perché il costo potenziale è tremendo". In un'altra, ringrazia la coppia per averla invitata a stare con loro a Natale: "Ero così elettrizzata all'idea di essere stata invitata a un'occasione di famiglia, in particolare perché mi sentivo parte della squadra".

In un'altra, scritta il 20 maggio 1996, racconta i timori di essere spiata: "Poichè non ho un cellulare è difficile discutere questioni personali perché le mie linee sono costantemente registrate e trasferite. Se avessi saputo un anno fa che cosa avrei patito in questo divorzio non avrei mai acconsentito. È così disperante e brutto". "Sono immensamente toccata da quanto sei protettiva nei miei confronti. Non ci sono abituata!", aggiunge in un altro dei biglietti. Pochi giorni dopo la firma del suo divorzio da Carlo, il 28 agosto 1996, scriveva all'amica: "Sono oltremodo felice di riavere la mia libertà e ritengo di essere molto fortunata ad avere una seconda possibilità!"

Diana e la coppia Kassem si conobbero nell'agosto del 1995 al Royal Brompton Hospital di Londra, durante una delle visite della principessa e da allora si unirono moltissimo. "Grazie per tutte le cose carine che mi hai detto al telefono questa notte. Non hai idea dell'allegria e fiducia che tu e Tarek mi avete regalato e mi considero estremamente fortunata". In una lettera datata 17 dicembre 1996, Diana informava Susie che sarebbe andata all'estero il 24 "poiché non essendo un'amante del Natale, rimarrò sommersa se rimango qui!". E poi aggiungeva: "Spero che il 1997 sia un anno più facile per tutti noi". Diana morì in un incidente stradale il 31 agosto 1997. Aveva appena 36 anni.