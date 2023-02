Gacek, la star felina del web che richiama i turisti in Polonia

AGI - Inbarcarsi in aereo, affrontare un volo di qualche ora precipitarsi in via Kaszubska a Stettino, nella Polonia nord occidentale, armarsi di fotocamera e farsi ignorare dal personaggio che è la ragione di un viaggio. Tutto nella norma: il protagonista non è l'umano che si sobbarca tutto ciò, ma un gatto.

Bianco e nero, un po' sovrappeso, e soprattutto gatto fin nel midollo, con la sua eleganza felina, l'albagia tipica del micio con i "guanti bianchi" che, leggenda vuole, abbia questo manto per aver posato le zampe sulle tombe dei faraoni egizi. Gacek è ormai una star del web, influencer suo malgrado, che dalla sua elegantissima cuccia, osserva i passanti, si lascia immortalare a beneficio dei social e non gradisce carezze o altri contatti. Da perfetto gatto padrone della strada.

E così ha conquistato migliaia di recensioni su Google, più di qualunque monumento cittadino, totalizzando un voto medio di 4,9 su 5. Un punteggio "stellare" che ristoranti, alberghi e musei di blasone autentico possono solo desiderare.

Le recensioni, poi, esaltano l'animo felino con frasi del tipo "È valsa la pena viaggiare per tre ore per sentirsi ignorati da lui. Consigliato", o "Ho volato da Oslo con scalo a Danzica per vedere Gacek. Come mi aspettavo, non mi ha prestato alcuna attenzione, il che ha reso l'esperienza del tutto sana". E non mancano gli haters anche per Gacek, ma si limitano spesso a un laconico "Preferisco i cani" senza seguito polemico.

La sua fama è passata dal mondo anarchico del web all'informazione mainstream, al punto che il telegiornale dell'emittente wSzczecinie ha mandato un inviato che ha realizzato un reportage su Gacek (in italiano traducibile come pipistrello). Il servizio è stato poi condiviso sul canale Youtube, e ha raccolto oltre mezzo milione di visualizzazioni e più di 13mila like.

Gacek non è la prima attrazione "animata" che in Polonia riesce a incuriosire tanti turisti. È successo già nel 2021, e il protagonista fu un cane. Appariva regolarmente su un balcone di Danzica e divenne in poco tempo il 2monumento" più votato su Google. Ma dopo una pioggia di recensioni il cane è scomparso improvvisamente e senza che se ne sia mai scoperto il motivo.