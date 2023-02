L'età di Biden un tema politico, ma il presidente ha superato i test medici

AGI - Il presidente Joe Biden è un "uomo di 80 anni vigoroso e in piena salute, in grado di svolgere con successo il ruolo di presidente". Le parole pronunciate ieri dal medico ufficiale della Casa Bianca, Kevin O'Connor, dovevano servire a contenere l'inquietudine che da mesi agita i Democratici, ma hanno finito per seminare nuovi dubbi.

Intanto è emerso che gli è stata scoperta e rimossa una "lesione" dal torace e che il presidente continua a soffrire sintomi di reflusso gastroesofageo, un tipo di malattia legata all'infiammazione dell'esofago. Ecco spiegato, ha chiarito O'Connor, perché Biden è costretto continuamente a rischiararsi la voce e a tossire.

Joe Biden

Il quadro clinico arriva nel mezzo di un periodo in cui i Democratici si chiedono se un uomo di ottant'anni sia davvero in grado di candidarsi tra due anni a guidare per altri quattro il Paese più potente al mondo e a reggere il ritmo di incontri, viaggi, conferenze, summit, che un ruolo del genere richiede.

Se Biden dovesse correre e conquistare il secondo mandato, concluderebbe la sua carriera politica a 86 anni. Già oggi è il presidente più anziano della storia degli Stati Uniti. Il tema dell'"ageismo" è molto attuale in Usa: la star del pop Madonna, 64 anni, ha attaccato media e fans per aver osato criticare il risultato dei suoi interventi chirurgici al viso, che hanno finito per stravolgerle completamente i tratti.

"Discriminate le donne in base all'età", ha tuonato Madonna. Ma in questo non è da sola: Biden è destinato da qui al 2024 a essere messo sulla graticola anche in base ai suoi dati anagrafici. Come prima proposta da fresca candidata presidenziale per i Repubblicani, Niki Haley ha detto che ogni politico sopra i 75 anni dovrebbe sottoporsi a un test cognitivo mentale, prima di assumere l'incarico di presidente degli Stati Uniti.

Il messaggio, non a caso, era rivolto anche a Donald Trump, che ha 76 anni e non ha nessuna voglia di ritirarsi. Ma alla Casa Bianca adesso c'è Biden e da mesi ogni sua parola, ogni espressione, ogni attimo di incertezza non viene più analizzato politicamente ma esaminato come una diagnosi medica: lastre, non sondaggi, giudizi medici, non politici.

© TIMOTHY A. CLARY / AFP

Il presidente Usa Joe Biden durante il suo intervento all'Onu

Anche gli stessi giornalisti al seguito del presidente, in gran parte progressisti, non possono fare a meno di notare i momenti in cui Biden sembra perdere il filo del discorso. Sui social spopolano i video in cui il presidente si volta per dare la mano a qualcuno che, in realtà, non c'è, oppure mentre inciampa lungo la scaletta che lo porta sull'Air Force One, l'aereo presidenziale.

Nella stessa gestione dell'avvistamento del 'pallone spia' cinese e dei successivi 'oggetti' intercettati e abbattuti, l'opposizione ha visto segni di decadimento psicofisico: perché, hanno attaccato, ha aspettato così tanto per abbattere il pallone?

Le dichiarazioni affrettate di alcuni generali dell'aviazione, che non avevano escluso, domenica, l'ipotesi "invasione alieni", hanno finito per scatenare l'ironia di chi vede alla Casa Bianca non un Commander in Chief in pieno possesso delle proprie facoltà mentali ma una versione presidenziale del dottor Rumack di Leslie Nielsen ne "L'aereo più pazzo del mondo".

Anche l'ultima conferenza stampa non è rimasta immune dalla diagnosi medica. A una settimana dall'abbattimento del primo 'oggetto' volante, intercettato sopra l'Alaska, seguito da altri due, uno in Canada e l'altro in Michigan, Biden non è stato in grado di indicare con precisione di cosa si trattasse: il presidente ha escluso che fossero cinesi e che facessero parte di un piano spionistico di un Paese straniero.

"I tre oggetti - ha spiegato - sono probabilmente legati a compagnie private o istituti di ricerca, che studiano le conduzioni del tempo o conducono ricerche scientifiche". Quel "probabilmente" ha lasciato perplessi i media. E, in modo inevitabile, tutto viene associato all'età avanzata del Commander. Ma alla Casa Bianca continuano a guardare oltre.

Joe Biden

Il medico della Casa Bianca ha aggiunto che Biden non ha più sintomi associati al Covid, dopo il contagio registrato a luglio, e tutti i parametri medici sono buoni: il presidente pesa 80 chili, lui che è alto un metro e ottanta, la pressione è 128/76, ha un cuore da atleta, con 69 battiti al minuto, ed è dimagrito di tre chili rispetto a quando venne esaminato nel 2021. Ma questo non basterà a placare le polemiche e ad allontanare i dubbi.

© TIMOTHY A. CLARY / AFP

Il presidente Usa Joe Biden durante il suo intervento all'Onu

I Repubblicani non perderanno l'occasione per sottolineare l'età del presidente e impallinarlo a ogni incertezza. Già in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione, il 7 febbraio, la governatrice dell'Arkansas Sarah Huckabee Sanders, a cui era toccato il 'contro discorso', aveva sottolineato come lei fosse la "più giovane governatrice della nazione" e Biden il "più vecchio presidente della storia americana".

A lei si è aggiunta Haley con la proposta del test mentale. Ma questo sarà sempre più un tema politico: secondo un rilevamento di Usa Today/Suffolk University un elettore su due pensa che l'età ideale per guidare il Paese sarebbe tra i 51 e i 65 anni. Ed è ciò che sembra pensare la maggioranza dei Democratici e dei Repubblicani, a parte due. Biden e Trump.