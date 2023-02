Biden non chiarisce l'enigma dei palloni abbattuti 

AGI - Il presidente degli Stati Uniti in una conferenza stampa alla Casa Bianca torna sulla vicenda della violazione dello spazio aereo americano, ma il chiarimento non scioglie il mistero. Il primo era cinese, ma per il meteo e non strumento di intelligence. La proprietà degli altri resta non identificata, "potrebbero essere di aziende private".

"Nulla in questo momento suggerisce che (i tre oggetti volanti non identificati e abbattuti, ndr) fossero collegati al programma di palloni spia della Cina o che fossero mezzi di sorveglianza di qualsiasi altro Paese". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, in una conferenza stampa alla Casa Bianca.

"L'attuale valutazione della comunità dell'intelligence è che questi tre erano molto probabilmente palloni legati a società private, istituti ricreativi o di ricerca che studiano il tempo o conducono altre ricerche scientifiche", ha precisato Biden.

"Io mi aspetto di parlare con il presidente Xi ma non abbiamo scuse da dare per aver abbattuto il pallone", ha specificato Biden riferendosi all'abbattimento, avvenuto il 4 febbraio, di un pallone spia cinese, che aveva sorvolato i cieli del Nord America.