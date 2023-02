Musk modifica l'algoritmo di Twitter per avere più visibilità

AGI - Elon Musk ha ordinato di modificare l'algoritmo di Twitter in modo che i suoi tweet abbiano una maggiore visibilità tra gli utenti della piattaforma. Lo hanno riferito i media americani. Il medium Platformer, citando persone che hanno familiarità con la questione e documenti, ha spiegato che durante la finale del Super Bowl di domenica scorsa, un tweet del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, sul suo sostegno alla squadra dei Philadelphia Eagles, è stato visto molte più volte di uno simile del miliardario proprietario di Twitter, che ha poi deciso di cancellarlo.

Il tweet di Musk, poi cancellato, ha avuto 9,1 milioni visualizzazioni (con 128 milioni di follower), mentre quello di Biden ne ha avute 29 milioni (con 37 milioni di follower). Quello stesso giorno Musk è volato a San Francisco e si è rivolto personalmente a circa 80 ingegneri che hanno lavorato tutta la notte per riconfigurare l'algoritmo, in modo che "aumentasse artificialmente" l'esposizione dei suoi tweet, in modo che appaiano prioritari altri nel "feed" dove vengono visualizzati i post.

Un cugino del magnate che lavora per il social, James Musk, avrebbe inviato un messaggio interno all'azienda domenica mattina presto chiedendo di "risolvere questo problema". Musk apparentemente ha confermato questa direttiva martedì, con un messaggio il cui testo era: "Resta connesso mentre apportiamo modifiche all'algoritmo". E sullo stesso social network sono apparsi in questi giorni numerosi utenti che lamentano l'onnipresenza di Elon Musk nei propri account, pur non essendo follower del tycoon, chiedendo consigli su come far sparire i tweet di quest'ultimo.

Da quando ha acquistato Twitter alla fine dello scorso anno per 44 miliardi di dollari, Musk ha licenziato gran parte del personale, ha licenziato un ingegnere senior che gli aveva detto che l'impatto dei suoi tweet era diminuito. L'uomo d'affari è stato criticato per alcune delle sue decisioni assunte, tra cui il ripristino di account precedentemente sospesi come quello dell'ex presidente Donald Trump o la modifica del processo di verifica.