In Giappone le mappe digitali rivelano 7000 nuove isole

AGI. - Inaspettatamente la mappatura digitale del territorio del Giappone ha rivelato un numero record di 7 mila nuove isole scoperte, il doppio rispetto a quelle finora registrate dalle autorità del Paese del Sol Levante. A riferirlo è l'agenzia stampa ufficiale Kyodo sulla base della prima indagine di questo tipo da 35 anni. Numeri alla mano, la Geospatial Information Authority of Japan ha contabilizzato un totale di 14.125 isole, 7.273 in più di quanto si pensasse in precedenza.

Effettivamente non può essere facile tenere il conto del numero di isole sparse su un'area di oltre 370 mila chilometri quadrati, in un Paese regolarmente soggetto ad attività vulcanica e condizioni meteorologiche estreme. Il Giappone ha visto la formazione di nuove isole e la silenziosa scomparsa di altre, ma i geografi contestavano le statistiche ufficiali in base alle quali il territorio è composto da circa 6.000 isole.

Per questo motivo si sono affidati alla tecnologia di mappatura digitale, rivelando che il numero di isole del Giappone è in realtà il doppio rispetto al dato precedentemente conosciuto. Tuttavia l'ente governativo, che pubblicherà i suoi risultati nelle prossime settimane, ha affermato che è improbabile che le nuove informazioni cambino le dimensioni del territorio o delle acque territoriali del Giappone.

Nell'ultimo rilevamento, pubblicato nel 1987 dalla guardia costiera, sono state utilizzate mappe cartacee per contare le isole - definite come masse terrestri con una circonferenza di almeno 100 metri - risultando nella cifra precedentemente accettata di 6.852. Nello studio più recente, i funzionari hanno utilizzato lo stesso criterio di dimensione, ma hanno contato le isole utilizzando mappe digitalizzate e hanno incrociato le informazioni con fotografie aeree del passato e altri dati per escludere la terra bonificata artificialmente. In effetti alcune delle 47 prefetture del Giappone sono formate da un gran numero di isole.

La prefettura settentrionale di Hokkaido - una delle quattro isole principali, insieme a Honshu, Shikoku e Kyushu - ne ha 1.473, secondo il nuovo sondaggio, mentre Nagasaki nel Sud-Ovest ne conta 1.479. Nel 2021, intervenuti in Parlamento, esponenti di governo del partito liberaldemocratico avevano chiesto un riconteggio, sottolineando che "un'accurata comprensione del numero di isole era nell'interesse nazionale".