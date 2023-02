L'Ucraina entrerà nella Nato, ma prima deve vincere la guerra

AGI - L'Ucraina entrerà nella Nato. Su questo il segretario generale Jens Stoltenberg non avanza dubbi, ma al termine della riunione a Bruxelles dei ministri della Difesa spiega che "ora la priorità è assicurare che l'Ucraina vinca la guerra. È l'unico modo per integrarla e avvicinarla alla cooperazione euro-atlantica". I rappresentanti dei Paesi alleati nel corso del vertice hanno assunto l'impegno a inviare nuovi aiuti "in armi pesanti e addestramento di truppe", come ha riferito lo stesso Stoltenberg.

"L'Ucraina ha una finestra di opportunità per il bilanciamento delle forze in campo. Il tempismo è essenziale", ha aggiunto. E il segretario generale della Nato ha anche spiegato che il percorso da compiere potrà essere quello adottato in altri casi. "La Russia era contraria anche all'adesione della Macedonia del Nord e del Montenegro ma i due Paesi e gli Alleati hanno deciso di compiere questo passo e ora sono membri. Così come ormai sono al tavolo della Nato la Svezia e la Finlandia", ha detto.

Stoltenberg: "Su Svezia e Finlandia la decisione spetta alla Turchia" "Spetta alla Turchia decidere se ratificare una o entrambe le richieste. Questa non è una decisione della Nato". Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha risposto ai giornalisti che lo incalzavano sulla possibilità che la Turchia ratifichi l'adesione della Finlandia prima della Svezia. "La Turchia ha due dossier, un protocollo di adesione della Svezia e un protocollo di adesione della Finlandia. Spetta alla Turchia scegliere se ratificarli insieme o in modo separato", ha spiegato. Stoltenberg ha ricordato che "ventotto alleati li hanno ratificati insieme, mancano Ungheria e Turchia".

Crosetto: "Non è Kiev ad aver abbandonato la pace" "La data del 24 febbraio ha sconvolto e cambiato moltissimo l'Europa e in parte il mondo. E ha cambiato il modo con cui dobbiamo rapportarci al futuro. La risposta non è soltanto militare, ma è una risposta di crescita economica, di confronto culturale. Abbiamo tutti messo sul tavolo la necessità di raggiungere prima o poi la pace perché non esiste crescita se non esiste la pace, soltanto che bisogna essere in due per cercarla e non è sicuramente l'Occidente, non è sicuramente l'Ucraina quella che ha deciso di abbandonare la pace in Europa". Lo ha dichiarato il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, a conclusione della due giorni di riunione ministeriale della Nato.

Domani Stoltenberg in Turchia da Erdogan © AFP Jensen Stoltemberg Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, si recherà domani in Turchia per portare al presidente Recep Tayyip Erdogan "la solidarietà degli alleati" in seguito al terremoto che ha colpito il Paese.

Crosetto: "Un Paese sotto attacco ha bisogno di tutto" "Un Paese che è in guerra, che è attaccato quotidianamente, ha bisogno di tutto. Leggo cosa chiede l'Ucraina e sta chiedendo di tutto: dalle coperte ai vestiti, dai gruppi elettrogeni alle possibilità di difendersi, dai carri armati ai fucili. Un Paese sotto attacco, che non ha un'industria che produca nulla e si confronta con una potenza militare e anche dal punto di vista industriale molto forte, ha la necessità che qualcuno l'aiuti altrimenti l'esito è scontato". Lo ha dichiarato il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, a conclusione della due giorni di riunione ministeriale della Nato al Tg4. "Non vedo novità rispetto alla posizione presa quasi un anno fa dal nostro Paese" rispetto all'Ucraina. Sulla possibile visita della presidente Giorgia Meloni in Ucraina, Crosetto ha spiegato di non poter "parlare né confermare questa cosa per motivi di sicurezza".

Crosetto: " Per l'evoluzione della guerra saranno decisivi i prossimi 2 o 3 mesi" "Penso che possano essere decisivi i prossimi due o tre mesi, quindi prima dell'estate" nell'evoluzione della guerra in Ucraina. Lo ha dichiarato il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, a conclusione della due giorni di riunione ministeriale della Nato.

Germania: Il 2% di spesa militare non sarà sufficiente "Spendere solo il 2% non sarà sufficiente. Deve essere la base per tutto ciò che segue". Lo ha dichiarato il ministro tedesco per la Difesa, Boris Pistorius, a margine della ministeriale Nato a Bruxelles. Anche il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha ribadito che "il 2% dev'essere considerato punto di partenza, il minimo".