Sedicenne trans uccisa in Inghilterra, arrestati due minori

AGI - Due quindicenni, un ragazzo e una ragazza, sono stati arrestati con l'accusa di aver ucciso Brienna Ghey, la transessuale sedicenne trovata accoltellata a morte in un parco di Warrington, nel Nord Ovest dell'Inghilterra, lo scorso sabato. Ghey aveva un canale molto seguito su TikTok e il suo assassinio ha avuto vasta eco sui media britannici.

Il corpo di Ghey era stato trovato riverso da alcuni passanti. I due indagati, residenti nella vicina Leigh, erano stati fermati sabato scorso e sono stati formalmente incriminati oggi. Nelle prossime ore compariranno di fronte al Tribunale di Chester. La polizia del Chesire sta cercando di stabilire se il caso si possa configurare come crimine d'odio.

La morte di Ghey è stata accolta con grande commozione dalla comunità LGBT, che ha organizzato veglie ed eventi in sua memoria in numerose città del Regno Unito, da Londra a Glasgow. Una raccolta fondi per la sua famiglia organizzata su GoFundMe ha raggiunto le 75 mila sterline solo nelle prime 24 ore.