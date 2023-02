Sharon Stone in lutto, è morto il fratello 

AGI - Back in black: Sharon Stone è in lutto per un'altra tragica perdita. Il fratello minore della star di "Basic Instinct", Patrick Stone, è morto improvvisamente per un attacco cardiaco domenica mattina mentre si trovava in Pennsylvania. Aveva 57 anni. Su Instagram, la diva ha messo un post nel quale annuncia il suo lutto: "Ciao a tutti. Questo messaggio è per confermare che sì, abbiamo perso mio fratello Patrick Joseph Stone per un attacco di cuore".

La famiglia non si era ancora ripresa dalla morte del figlio di Patrick, River, di appena 11 mesi: era stato trovato nella sua culla in agonia, per un'insufficienza agli organi, ed è morto pochi giorni dopo. Il 26 agosto, l'attrice ha condiviso una foto su Instagram chiedendo preghiere con la didascalia: "Mio nipote e figlioccio River Stone è stato trovato oggi nella sua culla con una disfunzione multiorgano agli organi. Per favore, pregate per lui. Abbiamo bisogno di un miracolo".

Lunedì la morte del fratello: la moglie Tasha ha lasciato un ricordo sui social network: "Il mio cuore è come se mi fosse stato strappato dal petto", ha scritto. "Patrick è andato a stare con il nostro dolce River intorno alle 3:30 di questa mattina. Non so cos'altro dire, era il mio mondo".