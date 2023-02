 "Mai inviato palloni spia sopra la Cina", la Casa Bianca smentisce Pechino 

AGI - La Casa Bianca ha smentito di aver mai inviato 'palloni spia' nello spazio aereo cinese. Stamane era stato il portavoce degli Esteri cinese, Wang Wenbin, a sostenere che i palloni statunitensi, nell'ultimo anno, a partire dall'inizio 2022, hanno sorvolato almeno dieci volte il gigante asiatico.

Any claim that the US government operates surveillance balloons over the PRC is false. It is China that has a high-altitude surveillance balloon program for intelligence collection, that it has used to violate the sovereignty of the US and over 40 countries across 5 continents. https://t.co/VzPceB6JUh