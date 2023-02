Aggredita da un clochard, deputata Usa si difende con il caffè bollente

AGI - Si è difesa da un clochard che voleva aggredirla lanciandogli del caffè bollente addosso. Così Angie Craig, pur avendo incassato un pugno e una stretta al collo, è andata a una riunione del Congresso senza battere ciglio. 50 anni, deputata dal 2018, Angie Craig è co-presidente del Congressional Equality Caucus e ha confermato la fama di donna forte che la circonda.

Al punto che la senatrice statunitense Amy Klobuchar ha twittato: "Nessuno si mette contro Angie". L'uomo che ha aggredito la parlamentare democratica del Minnesota nel suo appartamento a Washington DC ha 26 anni ed è già noto alle forze dell'ordine.

To give you a sense of how strong @AngieCraigMN is, she went straight to the Hill this morning and attended a meeting in the Senate with the Governor and me and several members of our delegation about legislation for the people of her district.



No one messes with Angie. https://t.co/D7TizOeTQ9