Zelensky al Parlamento europeo: "Il vostro sostegno ci ha resi forti"

AGI - E' cominciata la storica missione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Bruxelles. Il presidente ucraino è infatti arrivato al Parlamento europeo per partecipare alla sessione straordinaria convocata in occasione della sua visita a Bruxelles.



Successivamente prenderà parte al vertice dei leader dei Ventisette che dovranno affrontare il tema della guerra in Ucraina, e in particolare quello della consegna di armi più potenti, in primis i caccia, al governo di Kiev.

A margine è previsto anche un suo bilaterale con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Macron, che a Londra ha incontrato il premier Rishi Sunak oltrechè re Carlo III, ieri sera ha già perorato la sua causa con il presidente francese Emmanuel Macron (con il quale è arrivato a Bruxelles insieme in aereo) e il cancelliere tedesco Olaf Sholz.

Zelensky: i leader Ue lo accolgono con un applauso I capi di Stato e di Governo hanno dedicato un applauso al presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo al Palazzo Europa. I leader lo hanno accolto insieme per una foto di gruppo.

Zelensky arrivato al vertice Ue, 'foto famiglia' Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato al Palazzo Europa dove si tiene il vertice dei capi di Stato e di Governo dell’Unione europea. Parteciperà alla sessione di lavoro poi avrà colloqui bilaterali con diversi leader, tra cui la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Al suo arrivo è stata fatta la foto di famiglia con tutti i Ventisette.

Zelensky: "Ringrazierò leader Ue per stop energia russa" "Oggi al Consiglio europeo potrò ringraziare personalmente i capi di Stato e di governo per le decisioni che nell'ultimo anno hanno consentito al nostro Continente di fare ciò che la precedente generazione di leader considerava impossibile: l'Ue si sta liberando dalla rovinosa dipendenza dalle fonti fossili russe" e liberandosi "dalla corrotta influenza degli oligarchi russi". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso al Parlamento europeo.

Zelensky: "L'Ucraina sarà un Paese membro dell'Ue" “Per la prima volta l’Europa ha fornito su larga scala aiuti militari all’Ucraina e sta valutando positivamente il nostro processo di riforme: un Paese, l’Ucraina, che si sta difendendo e che allo stesso tempo si sta riformando per diventare membro dell’Ue: noi apparteniamo all’Ue, l’Ucraina sarà un membro dell’Ue, l’Ucraina vincerà in una Ue che vince”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in aula plenaria al Parlamento europeo.

Zelensky: "Grazie a tutti europei per vostro sostegno" "Il destino dell'Europa non dipenderà mai dai politici, non illudiamoci su questo, ognuno di noi è importante, è forte, è capace di avere un impatto sulla nostra vittoria comune" e "questi applausi vanno a voi che sostenete l'Ucraina in questa battaglia storica". Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo discorso al Parlamento europeo.

Zelensky: "Pace e sicurezza impossibili senza vittoria" "La precondizione per i nostri sogni sono la pace e la sicurezza. E questo non sarà possibile se non vinciamo contro le forze antieuropee che stanno cercando di rubare la nostra Europa".

Zelensky: "Il vostro sostegno ci ha resi forti" “A sei giorni di distanza dall’inizio dell’invasione, il Parlamento europeo ha votato una risoluzione non solo per sostenere la nostra lotta ma per anche il nostro status di candidato all’Ue. Questo ci ha motivato ad essere ancora più forti e determinati a resistere: grazie”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in aula plenaria al Parlamento europeo.

Zelensky: "Guerra totale per distruggere modello Ue" “Dopo aver distrutto il modello ucraino vogliono distruggere il modello europeo in quanto tale, il modello di vita degli altri 27 Paesi dell’Ue e noi non lo consentiremo”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in aula plenaria al Parlamento europeo. “Questa guerra totale non è solo una guerra per conquistare territori, ma è una minaccia caratterizzata da un dittatore con riserve massicce di armi sovietiche e di armi di altri regimi, come quello iraniano. Per poter combattere questa guerra, passo dopo passo, anno dopo anno, il Cremlino ha cercato di distruggere i nostri valori europei, il valore della vita umana, che è stato ucciso anche in Russia dalle autorità. La vita di nessuno ha valore se non quella dei membri del Cremlino: 140 milioni di cittadini russi sono solo corpi per il Cremlino”, ha sottolineato.