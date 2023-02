Terremoto in Turchia e Siria: i morti sono oltre 16.000

AGI - Continua a crescere il bilancio del violento terremoto che ha scosso Turchia e Siria che ora è a oltre 16mila vittime. Secondo le autorità governative e sanitarie, sono morte 12.873 persone in Turchia e 3.162 in Siria, per un bilancio totale di 16.035 vittime confermate.

Intanto non si fermano le operazioni dei soccorritori, tra i quali ci sono anche italiani, che cercano sopravvissuti. Si continua a scavare anche a mani nude tra le macerie dopo il terremoto che ha devastato la Siria e la Turchia. Come era prevedibile il numero delle vittime aumenta con il passare dei minuti.

Ma i numeri sono destinati a salire ancora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che stima fino a 20.000 morti.

Nessuna traccia di Angelo Zen

Intanto ancora nessun traccia di Angelo Zen il 60enne originario di Saronno (Varese) di cui la famiglia che abita tra Vicenza e Venezia non ha più notizie da domenica. Tecnico specializzato in macchinari per l’oreficeria si trovava per lavoro proprio a Kahramanmaras al momento del sisma che ha piegato l’Anatolia. L'italiano disperso "doveva contattare un suo socio turco il giorno dopo il sisma. Quindi il suo socio turco sapeva che era arrivato ma non aveva avuto notizie perché si sarebbero dovuti vedere la mattina dopo la scossa. Non abbiamo altre notizie”, ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.