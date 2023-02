>

Italia - Gran Bretagna, si rafforza l'intesa

Il summit di Pontignano riprende, dopo il rinvio per la scomparsa della regina Elisabetta, con una serie di incontri bilaterali tra i ministri italiani e britannici . Per il capo della Farnesina Tajani “Italia e Gran Bretagna continueranno a lavorare insieme in tutti i settori"