Zelensky e il tour europeo a caccia di armi. "Dateci aerei da guerra"

AGI - Un viaggio a sorpresa per Volodymyr Zelensky che toccherà varie tappe europee. Prima Londra, poi Parigi e domani a Bruxelles. La ricerca di armi, aiuti e solidarietà alla causa ucraina, mentre il calendario sta per segnare il primo anniversario dell'invasione russa e la guerra non ha ancora un vincitore. È quella di Rishi Sunak la prima mano che Zelensky stringe, prima di parlare a Westminister Hall.

Al premier britannico il presidente ucraino chiede aerei da combattimento, dopo che in Inghilterra vengono addestrati piloti ucraini. E il discorso ritorna nell'incontro con Re Carlo III. "In Gran Bretagna il re è un pilota dell'aeronautica e in Ucraina, oggi, ogni pilota dell'aeronautica è un re" ha detto Zelensky, conquistando l'applauso dei parlamentari britannici. Zelensky ha precisato che servono "aerei moderni" e che farà di tutto per convincere il mondo a fornirli al suo Paese. È lo scopo del suo viaggio.

Dopo Londra, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà a Parigi, dove è atteso questa sera dal presidente Emmanuel Macron, al quale si unirà il cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Non è ancora ufficiale, ma Zelensky domani potrebbe partecipare al vertice del Consiglio europeo e alla plenaria straordinaria che il Parlamento europeo ha convocato per domattina dalle 10 alle 11.

I giornali locali intanto cominciano a dare conto delle misure di sicurezza predisposte dalle forze dell'ordine. "Cecchini, elicotteri, guardie del corpo, squadre speciali: Bruxelles sarà in regime di massima sicurezza per la visita del presidente ucraino Zelensky", scrive il quotidiano La Capitale. Lo scorso 24 marzo Bruxelles aveva ospitato il presidente statunitense Joe Biden mettendo in campo un'imponente macchina della sicurezza, con fasce orarie di interdizione all'accesso delle zone visitate dal capo della Casa Bianca.

"Quando il presidente degli Stati Uniti Joe Biden viene a Bruxelles la sua visita è nota e in pochissimo tempo gran parte del programma viene reso pubblico", ha detto al giornale 7sur7 una fonte della polizia belga. Visto che con il presidente ucraino vige invece la massima segretezza, "dobbiamo paragonare la visita di Zelensky a Bruxelles a una visita di Joe Biden in Afghanistan o in Iraq", ha aggiunto la fonte. Il leader ucraino, riporta ancora 7sur7, beneficerà di una "stretta protezione" da parte della polizia federale, mentre le forze dell'ordine cittadine si occuperanno del quadro più ampio del vertice europeo, come la gestione del traffico. Di norma spetta all'Organismo di coordinamento per l'analisi delle minacce (Ocam) monitorare la pericolosità della trasferta e assegnare un livello di rischio compreso tra 1 e 3.

Ad esempio, il presidente israeliano Isaac Herzog, di recente ospite del Parlamento europeo, ha ricevuto il punteggio più alto. Ma sul leader ucraino la stampa belga non ha dubbi: è ovviamente fuori categoria. "Il suo arrivo è stato reso pubblico" negli ultimi giorni, "ma questa decisione è stata presa da tempo", hanno aggiunto fonti della polizia.