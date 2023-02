Un bus si è schiantato contro un asilo in Canada. Morti 2 bambini 

AGI - Otto persone, tra cui diversi bambini, sono rimaste gravemente ferite quando un autobus si è schiantato contro un asilo nido a Laval, a nord di Montreal. Secondo il Toronto Star, due dei bambini sono morti. Potrebbe essere stato, secondo i testimoni, una atto intenzionale. L'autista dell'autobus, che è stato bloccato dai genitori dopo l'incidente, è stato arrestato, secondo il ministro della sicurezza pubblica del Quebec, Francois Bonnardel.

Le autorità non hanno ancora fornito una spiegazione ufficiale sulle cause della tragedia, ma diversi testimoni hanno ritenuto che si sia trattato di un atto intenzionale da parte del conducente. "Ho aiutato a trattenere l'autista che è sceso dall'autobus", ha detto un padre a Radio Canada prima di scoppiare in lacrime. Secondo la moglie, l'uomo era "mezzo svestito" e i genitori lo hanno visto "entrare deliberatamente nell'asilo".

"Faccio quel viaggio ogni giorno e posso dire che sono sicuro che non è stato un incidente. L'asilo è troppo lontano dalla rotatoria perché si tratti di un incidente", ha dichiarato all'AFP un autista di autobus urbano a condizione di anonimato. L'evento ha provocato almeno otto feriti gravi, secondo Marianne Lessard, portavoce dei servizi di emergenza del Quebec, che hanno continuato le operazioni di evacuazione nella tarda mattinata.

La tragedia è avvenuta intorno alle 8.30 (le 14.30 in Italia). Diversi bambini feriti sono rimasti intrappolati sotto l'autobus. La scuola, che accoglie tra gli 80 e gli 85 bambini, si trova in una strada senza uscita della città di Laval, alla periferia di Montreal. Nelle immagini si vede l'autobus incastrato in una parte dell'edificio, che non si trova al bordo della strada ma in un parcheggio. Parte del tetto dell'edificio è crollata sulla parte anteriore dell'autobus.

"Sono distrutto. Lo siamo tutti", ha dichiarato il primo ministro canadese Justin Trudeau. "Non riesco a immaginare cosa stiano passando le famiglie", ha aggiunto. "È stata colpita la classe dei bambini più grandi", ha detto un'altra madre a Radio Canada con il figlio in braccio. "È uno shock, molti genitori sono nel panico perché non possono ancora avvicinarsi alla scena e i loro figli sono li'", ha continuato, molto commossa.

Quel drame épouvantable ce matin à Laval. Il n’y a rien de pire que d’avoir peur pour son enfant. Je pense aux enfants, aux parents et aux employés. — François Legault (@francoislegault) February 8, 2023

"Che terribile tragedia questa mattina a Laval. Non c'è niente di peggio che avere paura per il proprio figlio. Penso ai bambini, ai genitori e ai dipendenti", ha twittato il primo ministro del Quebec Francois Legault. "Come padre, sono scosso e trovo difficile capire l'angoscia che i genitori stanno vivendo in questo momento", ha dichiarato durante un briefing con la stampa. Anche le autorità di Laval, la terza città del Quebec alla periferia di Montreal, si sono commosse. "Sono scioccato da questa notizia. Le indagini proseguono per comprendere questa tragica serie di eventi", ha scritto su Twitter il sindaco di Laval, Stephane Boyer, che ha annunciato che si recherà sul posto per incontrare le famiglie.