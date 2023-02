Biden: "Stiamo costruendo un'economia in cui nessuno è lasciato indietro"

AGI - L'amministrazione Usa "sta costruendo un'economia in cui nessuno è lasciato indietro": lo ribadirà il presidente Usa, Joe Biden, nel discorso sullo Stato dell'Unione che si appresta a pronunciare al Congresso, un discorso in cui ribadirà i progressi economici e i risultati legislativi messi a segno dal suo governo e cercherà di contrastare il diffuso pessimismo (diversi sondaggi diffusi negli ultimi giorni danno Biden in difficoltà).

La Casa Bianca ha già diffuso alcuni estratti del discorso. "Nello stravolgimento economico degli ultimi quattro decenni, troppe persone sono state lasciate indietro o trattate come se fossero invisibili. Forse sei tu che guardi da casa: tu che ti ricordi i lavori che non ci sono più; e ti chiedi se esista ancora una strada davanti a te, per te e per i tuoi figli. Lo so. Ecco perché stiamo costruendo un'economia in cui nessuno è lasciato indietro. Tornano i posti di lavoro, torna l'orgoglio per le scelte che abbiamo fatto negli ultimi due anni".

Quella dell'America è "una Storia di progresso e resilienza: siamo l'unico Paese che è uscito da ogni crisi più forte di quando vi è entrato. E questo è quello che sta accadendo di nuovo", dirà Biden davanti al Congresso. Gli estratti già diffusi dalla Casa bianca segnalano la volontà del presidente di contrastare il diffuso pessimismo che accompagna, a guardare i sondaggi, il suo mandato in questa fase del suo mandato, che tra l'altro coincide con l'inizio della campagna per le presidenziali del 2024.

Nel giorno in cui il presidente Usa, Joe Biden, si appresta a pronunciare il suo discorso sullo Stato dell'Unione, i sondaggi per Joe Biden (sia in termini di indice di gradimento che di prospettive per il 2024) continuano a essere poco brillanti, e questo in un momento in cui sostanzialmente prende il via la campagna elettorale per le presidenziali del 2024 (a cui Biden ha già detto che vuole partecipare).

Negli ultimi cinque giorni sono stati pubblicati tre sondaggi su come gli americani vedono il lavoro che Biden sta facendo come presidente, e dicono tutti sostanzialmente la stessa cosa: pollice verso. In particolare, tra i democratici e gli indipendenti di tendenza democratica, un sondaggio Washington Post-ABC rileva che il 58% preferirebbe qualcuno diverso da Biden come candidato alla presidenza (quasi il doppio del 31% che lo sostiene); un dato che è sostanzialmente invariato dallo scorso settembre.