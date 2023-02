arrestato il medico che ha curato matteo messina denaro

Per l'ex procuratore generale di Palermo, senatore M5s, Salvatore Baiardo "è il portavoce della mafia", perché annuncia in tv l'arresto "e nonostante questo lui resta dov'era. C'è qualcosa che non va". Poi aggiunge: "L'operazione dei Ros è inappuntabile, non c'è alcun aspetto oscuro. È lui che si è comportato in modo strano". Arrestato Andrea Bonafede, alias del boss