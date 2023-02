In Polonia arrivano i sistemi missilistici di Usa e Germania

AGI - Il Dipartimento di Stato Usa ha approvato la vendita di batterie Himars e delle relative munizioni alla Polonia. Il valore della fornitura è di 10 miliardi di dollari. Si tratta di 18 sistemi missilistici Himars che saranno forniti alla Polonia, membro della NATO confinante con l'Ucraina. "La vendita prevista migliorerà gli obiettivi militari della Polonia in termini di rinnovamento delle sue capacità, rafforzando al contempo l'interoperabilità con gli Stati Uniti e gli altri alleati", ha dichiarato in un comunicato la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) statunitense.

E gli armamenti di Varsavia si amplieranno anche con una fornitura di batterie di Patriot in arrivo dalla Germania. Lo scrive su Twitter il ministero della Difesa tedesco. "Rafforzamento della difesa aerea della Polonia: la Germania sostiene il suo partner dell'alleanza con il sistema di difesa aerea Patriot dall'inizio di febbraio. Il Bundeswehr fornisce quindi un importante contributo alla protezione delle infrastrutture critiche dei nostri vicini".

Intanto i media americani ipotizzano una visita in Polonia del presidente Joe Biden. Secondo l'emittente Nbc, che cita tre fonti a conoscenza del programma, Biden dovrebbe recarsi in Polonia questo mese, in occasione dell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina (24 febbraio). La missione non è programmata in modo definitivo e i piani potrebbero cambiare; non è chiaro se il viaggio preveda anche altre tappe.