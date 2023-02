Nello Zambia vietato attraversare la strada parlando al cellulare

AGI - È stata approvata in Zambia una legge che vieta ai pedoni di usare cuffie, auricolari o parlare al telefono mentre attraversano la strada. Lo riferisce la stampa locale. Lo Statutory Instrument (Si) numero 76 del 2022, firmato dal ministro dei Trasporti e della Logistica Frank Tayali, avverte che i trasgressori della legge saranno soggetti a una multa di 300 Kwachas zambiani (15,71 dollari) in caso di condanna.

"Per quanto riguarda i conducenti, la legge prevede che essi cedano il passo quando i pedoni utilizzano un attraversamento pedonale non controllato da un ufficiale del traffico, da un vigile urbano o da un agente di polizia", ha dichiarato il portavoce dell'Agenzia per il Trasporto e la Sicurezza Stradale (Rtsa) Fred Mubanga in una dichiarazione.