Il capo dell'intelligence militare ucraina sarà ministro della Difesa

AGI - Il capo dell'intelligence militare ucraina Kyrylo Budanov sostituirà Oleksii Reznikov come ministro della difesa di fronte all'aumento della pressione russa nell'est e dopo gli scandali di corruzione, ha annunciato domenica sera un deputato ucraino.

A 37 anni, "Kyrylo Budanov guiderà il ministero della Difesa, il che ha assolutamente senso in tempo di guerra", ha dichiarato il deputato David Arakhamia, leader del gruppo parlamentare Servitore del popolo del presidente Volodymyr Zelensky. Oleksii Reznikov, 56 anni, sarà nominato ministro delle industrie strategiche, ha aggiunto l'eletto, senza specificare la data prevista per questo rimpasto di governo. "La guerra detta il movimento del personale", ha spiegato il deputato. "I tempi e le circostanze richiedono rinforzo e concentrazione. Questo è ciò che sta accadendo ora e continuerà in futuro".

Reznikov, una delle figure più note della guerra in Ucraina, era stato nominato ministro della Difesa nel novembre 2021 e ha contribuito a consentire la fornitura di armi occidentali alle forze ucraine. Ma il suo ministero è stato segnato da scandali di corruzione. Il suo vice è stato costretto a dimettersi a fine gennaio dopo le accuse secondo cui il ministero avrebbe firmato contratti di fornitura alimentare a prezzi da due a tre volte superiori a quelli di mercato.

Oleksii Reznikov ha affermato di non essere stato informato della sua nomina al Ministero dell'industria strategica, in un'intervista al sito di notizie della TV locale ICTV. "Posso dire che questa è una nuova informazione per me. Non ho avuto una conversazione sul Ministero dell'industria strategica con il presidente dell'Ucraina", ha detto. Parlando ai giornalisti domenica scorsa, Reznikov ha affermato che solo il presidente Volodymyr Zelensky, che la scorsa settimana ha inasprito le misure anticorruzione, potrebbe decidere il suo destino. "Lo stress che ho passato quest'anno è difficile da misurare con precisione. Non mi vergogno di nulla", ha detto Reznikov. "La mia coscienza è totalmente pulita!".