La terra trema ancora in Turchia, nuova scossa con magnitudo 7.8 

Lo storico castello della città di Gaziantep è stato fortemente danneggiato dal terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la regione nella notte. A crollare diversi bastioni sul fianco est e ovest della storica struttura, con le macerie cadute sulla strada dove hanno colpito automobili parcheggiate.

Gaziantep castle, constructed by the Romans and rebuilt extensively by the Seljuks, collapsed. #deprem #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/0JRUIUj2tV