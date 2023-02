 Per i giornali americani i palloni spia cinesi "c'erano anche con Trump"

AGI - Nelle ore che hanno preceduto l'abbattimento del 'pallone spia' cinese che aveva sorvolato i cieli degli Stati Uniti, commentatori e rappresentanti conservatori avevano dichiarato che una violazione territoriale come questa non sarebbe mai stata possibile con Donald Trump presidente. Una serie di testate americane, da Forbes a Bloomberg, più un'agenzia di stampa, ha ricostruito i precedenti, smentendo la versione trumpiana: queste violazioni aeree sono successe anche quando il tycoon era alla Casa Bianca.

"Ho appena parlato con il nostro presidente Trump - aveva commentato la deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene - lui non avrebbe mai permesso alla Cina di far volare un pallone spia sopra il nostro Paese e sopra le nostre basi militari". E l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, parlando a Fox News venerdì, aveva dichiarato all'intervistatore, Sean Hannity: "Ti posso garantire che quel pallone non starebbe volando se noi fossimo ancora lì".

Il Pentagono ha spiegato che questi episodi sono già successi in passato, anche prima dell'arrivo di Joe Biden. "Fenomeni simili - ha spiegato il portavoce Pat Ryder in una dichiarazione scritta - sono successi negli anni". Bloomberg News ha rivelato che palloni spia cinesi avevano sorvolato i cieli degli Stati Uniti quando Trump era alla Casa Bianca.

Un ex membro dell'amministrazione guidata dal tycoon, non citata per nome da Bloomberg, ha però dichiarato che nessuno di questi palloni si era avvicinato a zone sensibili, come nel caso di quello abbattuto oggi. Ma anche su questo ci sarebbero versioni contrastanti.

La Associated Press ha citato un esperto della difesa, Craig Singleton, della Foundation for the Defense of Democracies, secondo il quale palloni spia cinesi erano stati intercettati alle Hawaii, vicino a installazioni militari americane, negli ultimi cinque anni, dunque anche nel periodo in cui alla Casa Bianca c'era Trump. Nel dicembre 2019 e nel gennaio 2020 una serie di misteriosi droni vennero segnalati sopra il Colorado e il Nebraska, ma l'amministrazione Trump non forni' risposte riguardo la loro presenza.