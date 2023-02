Organizzavano matrimoni con le bimbe, oltre 1.800 arresti in India

AGI - Le autorità dello Stato indiano nord-orientale dell'Assam hanno arrestato venerdì più di 1.800 persone coinvolte nell'organizzazione di matrimoni con bambine. E' la clamorosa messa in atto del tentativo di reprimere una pratica illegale ma ancora molto diffusa nella regione. "Sono in corso arresti in tutto lo Stato contro coloro che violano le disposizioni della legge sul divieto di matrimonio infantile. Finora sono state arrestate più di 1.800 persone", ha dichiarato su Twitter il ministro dell'Assam Himanta Biswa Sarma.

L'operazione è iniziata il giorno dopo l'annuncio che la polizia ha recentemente registrato 4.004 casi di matrimoni infantili nello Stato. Quasi un terzo delle donne di età compresa tra i 20 e i 24 anni nell'Assam si è sposato prima di diventare maggiorenne, soprattutto nelle aree rurali, secondo i dati del National Family Health Survey 2019-2021 (NFHS5). Questa percentuale è stata superata solo in altri quattro Stati indiani ed è ben lontana dalla media nazionale del 23,3% di matrimoni di minorenni.

Il governo dell'Assam ha deciso di porre fine a questa tendenza di lunga data il mese scorso, quando ha deciso di inasprire le leggi contro gli uomini che sposano ragazze minorenni, con l'obiettivo di ridurre gli alti tassi di mortalità infantile e materna. Secondo le autorità, il matrimonio infantile è all'origine della maggior parte dei 36 decessi infantili ogni 1.000 nascite e dei 195 decessi materni ogni 10.000 nascite, secondo gli ultimi dati del periodo 2018-2020. Due valori che superano di gran lunga la media del resto del Paese, che è rispettivamente di 28 morti infantili e 97 morti materne.

Nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità indiane per ridurre il matrimonio infantile negli ultimi anni, che hanno visto il tasso di ragazze che si sposano prima dei 18 anni scendere dal 47% tra il 2005 e il 2006 al 23,3% tra il 2019 e il 2021, secondo il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) questi progressi non sono sufficienti. In un rapporto pubblicato nel 2019, l'agenzia delle Nazioni Unite ha evidenziato che l'India conta 223 milioni di bambine sposate, un terzo dei matrimoni infantili nel mondo.