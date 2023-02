L'allarme del Pentagono: "Un pallone spia cinese avvistato nello spazio aereo Usa"

AGI - Il Pentagono ha intercettato un pallone spia cinese che ha sorvolato nei giorni scorsi il cielo nella zona nord degli Stati Uniti. Lo riporta la Nbc, che cita fonti della Difesa americana.

Il "pallone spia" cinese avvistato dal Pentagono nei cieli americani è attualmente ancora visibile. Lo ha comunicato il portavoce del Pentagono, il generale Pat Ryder, in una dichiarazione a Nbc News, che ha dato la notizia. "Il governo degli Stati Uniti - ha spiegato - ha individuato e sta seguendo un pallone di sorveglianza in alta quota che è ancora adesso sopra il continente statunitense". "Continuiamo - ha aggiunto - a seguirlo e a monitorarlo da vicino". Una volta intercettato, ha spiegato il Pentagono, il governo americano ha fatto scattare il piano di protezione per evitare una raccolta di dati sensibili. Il 'pallone spia' è stato intercettato mercoledì sopra Billings, nel Montana, dopo aver attraversato il Canada.

Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha convocato subito una riunione con i vertici militari, tra cui il capo di stato maggiore dello staff congiunto, generale Mark Milley. Al momento non è stato deciso di abbattere il pallone, per il rischio che i resti possano colpire qualcuno. Il Pentagono ne ha parlato con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, per valutare tutte le opzioni. C'è stato un momento, in Montana, in cui il 'pallone spia' poteva essere colpito e abbattuto da uno degli F-22 Raptors che lo seguivano, senza provocare danni collaterali, ma non è stato spiegato perché è stato lasciato proseguire. Il Pentagono è sicuro che il pallone appartenga alla Cina e lo ha comunicato al governo di Pechino. Rappresentanti dell'amministrazione americana non hanno voluto dire se i cinesi hanno ammesso che fosse loro.