Il Parlamento Ue revoca l'immunità a Cozzolino e a Tarabella 

AGI - Il Parlamento europeo, in seduta plenaria a Bruxelles, ha votato a favore della revoca dell'immunità parlamentare agli eurodeputati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate.

Entrambe le votazioni sono avvenute per alzata di mano. La procedura, iniziata a gennaio, sarà completata quando la decisione verrà formalmente comunicata ai deputati interessati e alle autorità richiedenti.

La comunicazione, fanno sapere fonti parlamentare, è immediata. L'iter per la revoca dell'immunità è partito il 16 gennaio scorso con l'annuncio della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, di aver ricevuto la richiesta delle autorità competenti in Belgio nell'ambito di un'inchiesta della Procura federale belga.

Tarabella: "Sono sereno e innocente"

Tarabella, presente in aula, ha votato a favore della revoca della propria immunità. E interpellato dall'AGI ha detto: "Sono sereno, quello che dovevo dire l'ho detto" al termine del voto. Dopo la decisione dell'aula, l'europarlamentare belga aveva ribadito la propria estraneità alle accuse. "Non ho voluto reagire ai commenti sui giornali in relazione alle accuse contro di me. Non l'ho fatto - queste le sue parole - per attenermi alla procedura giudiziaria. Sono estraneo a questa vicenda, sono innocente, e ora spetta alla giustizia interrogarmi" e "mi aspetto di essere chiamato dal giudice istruttore e dagli inquirenti, ora che l'immunità è revocata".