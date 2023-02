È stata recuperata la capsula radioattiva perduta in Australia

AGI - Una minuscola capsula radioattiva, potenzialmente letale e persa a metà gennaio durante il trasporto su camion da una miniera, è stata ritrovata nello Stato dell'Australia Occidentale. Lo hanno annunciato le autorità. "È una cosa positiva. Come ho detto, è stato trovato un ago in un pagliaio e penso che la popolazione dell'Australia Occidentale potrà dormire meglio stanotte", ha detto alla stampa Steve Dawson, capo dei servizi di emergenza dello Stato.

Authorities scanning a remote Australian highway for a tiny missing radioactive capsule have found it by the roadside https://t.co/sn2fI3IA5u pic.twitter.com/AaMUKQ7VMn — CNN (@CNN) February 1, 2023

La capsula, persa dalla compagnia mineraria Rio Tinto, ha un diametro di 6 mm millimetri e 8 mm di altezza, ed è stata ritrovata circa 50 chilometri a sud della città di Newman, dove un camion l'aveva prelevata per trasportarlo nella città di Perth, un percorso di circa 1.400 chilometri. Le autorità hanno assicurato che è stata recuperata "in sicurezza" e sarà trasportata in un container di piombo a Newman, dove verrà conservata fino a giovedì, quando verrà trasferita in un centro a Perth, la capitale dello Stato dell'Australia Occidentale.

VIDEO: Missing radioactive capsule sparks search in Australia.



Authorities are searching for a tiny - 8mm by 6mm - radioactive capsule along a desert highway after it went missing while being transported from a mine in the country's remote west pic.twitter.com/8pamsQnjWB — AFP News Agency (@AFP) January 31, 2023

La minuscola capsula contiene una "piccola quantità" della sostanza radioattiva Cesio-137, utilizzata nelle miniere, ed era stata persa durante il trasporto tra il 10 e il 16 gennaio. Le autorità avevano avvertito dei rischi di esposizione a questa sostanza tossica, che includono "ustioni da radiazioni o malattie da radiazioni", come il cancro.