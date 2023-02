La Federal Reserve ha rialzato i tassi: sono ora ai massimi dal 2007

AGI - La Federal Reserve rialza i tassi di 25 punti base, rallentando il ritmo degli aumenti per il raffreddamento dell'inflazione ma segnalando al contempo che la battaglia per contenere il rialzo dei prezzi non è finita. L'aumento di un quarto di punto porta il tasso a un intervallo obiettivo del 4,50-4,75%, spiega la Fed, aggiungendo che "l'inflazione è leggermente diminuita ma rimane elevata". Si tratta del livello massimo dal 2007. Dopo una giornata in negativo, Wall Street ha risalito la china e mostrato un andamento misto, con il Dow Jones in calo dello 0,71%, lo S&P 500 giù dello 0,17% e il Nasdaq in crescita dello 0,23% subito dopo l'annuncio.

La banca centrale americana ha aggiunto che i recenti indicatori "indicano una crescita modesta della spesa e della produzione" mentre l'attività economica rallenta. "Prevede che gli aumenti saranno appropriati ai target" per riportare l'inflazione 2% stabilito.

Da marzo 2022, la Fed ha aumentato i tassi di interesse otto volte, inclusi quattro aumenti consecutivi di 0,75 punti percentuali, aumentando gli oneri finanziari nella speranza di frenare la domanda. L'obiettivo è abbassare l'inflazione, che lo scorso anno è salita al ritmo più alto degli ultimi decenni, raggiungendo il picco. L'aumento di 0,25 punti percentuali segna un passo indietro rispetto all'aumento di mezzo punto di dicembre e agli incrementi dello 0,75% precedenti.

Tuttavia il Fomc sottolinea che gli aumenti dei tassi continueranno, sottolineando che i banchieri sono "molto attenti ai rischi d'inflazione" per le ricadute della guerra della Russia contro l'Ucraina.

Le parole di Powell

Il Congresso sta alzando il tetto del debito ed è "l'unica strada percorribile" per consentire al governo federale di adempiere ai suoi obblighi e nessuno dovrebbe aspettarsi che lo faccia la Federal Reserve che non può proteggere l'economia dagli effetti di un default. Lo ha detto il presidente della Fed Jerome Powell in conferenza stampa.

"C'e' solo una via da seguire ed è quella del Congresso di alzare il tetto del debito", ha detto Powell in risposta a una domanda. "Nessuno dovrebbe presumere che la Fed possa proteggere l'economia dalle conseguenze di non aver agito in modo tempestivo", ha spiegato.