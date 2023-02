In California la polizia spara e uccide un afroamericano in sedia a rotelle

AGI - La polizia di Huntington Park, nel sud della California è sotto accusa per uso eccessivo della forza: in un video si vedono due agenti sparare a un uomo armato di coltello e amputato a entrambe le gambe che cercava di fuggire correndo sui monconi.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy