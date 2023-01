Misteriosi morti e sparizioni di animali, è giallo allo zoo di Dallas

AGI - È giallo allo zoo di Dallas, dove si indaga su una serie di misteriose morti e sparizioni di animali.

Prima il decesso dell'avvoltoio mascotte, quindi la fuga - favorita da qualcuno - di un raro leopardo nebuloso successivamente ritrovato, adesso la scomparsa di due scimmie tamarino imperatore.

Cosa accade nel giardino zoologico della città texana? "È evidente che i recinti sono stati danneggiati di proposito" ha twittato lo zoo denunciando la scomparsa delle scimmiette, che sono assai caratteristiche per i grandi "baffi" bianchi.

On Monday morning (January 30), Dallas Zoo alerted the Dallas Police Department after the animal care team discovered two of our emperor tamarin monkeys were missing. It was clear the habitat had been intentionally compromised. pic.twitter.com/NzBhIh7xS3