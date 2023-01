Attacco con droni in Iran contro una fabbrica di armi

AGI - Fallito attacco con droni a un impianto per la fabbricazione di munizioni del ministero della Difesa iraniano a Isfahan. Lo scrive su Twitter Iran International, citando una nota del ministero della Difesa secondo cui "l'attacco fallito" non ha ucciso nessuno e ha causato solo "lievi danni al tetto" del sito militare.

"Le esplosioni sono avvenute in un impianto per la fabbricazione di munizioni del ministero della Difesa", ha spiegato la tv di Stato iraniana Irib. L'impianto sarebbe stato l'obiettivo di tre droni, abbattuti dal sistema di difesa aerea della struttura.

L'annuncio dell'attacco arriva in un Iran scosso dalle proteste per la morte di Mahsa Amini a settembre, dalle tensioni sul programma nucleare e dalle accuse di alcuni Paesi secondo cui Teheran avrebbe fornito droni alla Russia per la guerra in Ucraina.



Il ministero ha riferito che uno dei droni è stato distrutto dal sistema di difesa antiaerea del sito, mentre gli altri due sono esplosi. "L'attacco, avvenuto intorno alle 23:30 di sabato, non ha causato alcuna interruzione al funzionamento del complesso", ha affermato il ministero della Difesa in una nota.



Anche il vice governatore della provincia di Isfahan, Mohammad Reza Jan-Nesari, ha detto in televisione che "non ci sono state vittime", aggiungendo che "sull'episodio è stata avviata un'inchiesta".