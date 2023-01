La scandalosa ascesa dell’uso dei jet privati

Ad avviso del quotidiano di Londra, il Guardian, c’è una scandalosa crescita nell’utilizzo dei jet privati da parte di personalità pubbliche. Il caso più eclatante è quello del primo ministro inglese Rishi Sunak “giunto al suo terzo viaggio in jet privato in soli dieci giorni”.

Racconta il giornale: “La scorsa settimana è volato da Londra a Blackpool su un jet della Raf da 14 posti, un viaggio di 230 miglia che avrebbe richiesto circa tre ore di treno. La settimana prima, ha fatto lo stesso a Leeds, cosa che avrebbe potuto fare in due ore e mezza di treno, ma che non sarebbe sembrata così affascinante - a giudicare dalla ridicola fotografia di lui che appare importante e viene salutato nel momento in cui è salito a bordo”.

Il Guardian ricorda che “gli aerei privati ​​sono fino a 14 volte più inquinanti, per singolo passeggero, degli aerei commerciali e 50 volte più inquinanti dei treni, secondo un rapporto di Transport & Environment, un'organizzazione europea per la campagna sui trasporti puliti”. E questo, secondo Alice Ridley, portavoce della Campagna per un trasporto migliore, “va contro il fatto che il governo si sia impegnato a raggiungere zero emissioni entro il 2050”. Non a caso Greta Tunberg aveva rinunciato a volare, anche con i normali voli di linea.

“Hanno detto che vogliono vedere più viaggi con i mezzi pubblici, a piedi e in bicicletta. Prendere un jet privato è estremamente dannoso per l'ambiente, soprattutto quando ci sono altre alternative che sarebbero molto meno inquinanti e sarebbero anche più economiche”, ha poi rimarcato Ridley.

Quanto a Transport & Environment, il rapporto afferma che il Regno Unito “è il più grande inquinatore di jet privati ​​in Europa, rappresentando quasi il 20% delle emissioni, seguito dalla Francia” (sebbene gli Stati Uniti rappresentino la stragrande maggioranza di tutti i voli di jet privati) nel mentre c'è stato un rallentamento dopo i massimi registrati durante il Covid, “quando i più ricchi si sono rivolti ai jet privati ​​e i vettori commerciali hanno sospeso i voli per evitare assembramenti, ora i livelli dei viaggi con jet privati ​​sono tornati ad essere ancora più alti rispetto a prima della pandemia.

Molte sono le aziende private che registrano una crescita considerevole nelle richieste e nelle prenotazioni: “Se si guarda a gennaio 2023, è un po' più del 10% in più rispetto a gennaio 2019. Questa è una crescita solida", ha affermato Richard Koe, amministratore delegato di Wingx, società di analisi dei dati sull'aviazione privata.

Ma uno studio dell’anno scorso fatto per conto di Airbus Corporate Jets ha rilevato che il 65% delle grandi aziende statunitensi intervistate ha utilizzato regolarmente jet privati; un terzo aveva iniziato durante la pandemia e quasi tre quarti ha affermato di aver pianificato di utilizzare maggiormente i jet privati ​​nei prossimi due anni.

“L'anno scorso è stato un anno record per le vendite di aerei privati”, ad esempio.