Trovata in Egitto la mummia "più antica e completa" 

AGI - Quella che potrebbe essere la più antica mummia egiziana mai scoperta è stata individuata in fondo a uno scavo profondo 15 metri vicino alla Piramide di Saqqara, a una trentina di chilometri dal Cairo. Secondo quanto riferisce il quotidiano The Guardian, citando l'archeologo Zahi Hawass, la tomba appartiene a un gruppo di sepolture faraoniche della quinta e sesta dinastia e la mummia, appartenente a un uomo di nome Hekashepes, risalirebbe a 4.300 anni fa. Si trovava in un sarcofago di calcare sigillato con malta.

