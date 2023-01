Cinque agenti afroamericani accusati dell'omicidio di un nero 29enne

AGI - Cinque poliziotti che immobilizzano e picchiano, fino a provocarne la morte, un afroamericano inerme: negli Stati Uniti di Black Lives Matter purtroppo non è una novità. Ma se i cinque agenti che si sono comportati in modo brutale sono afroamericani, allora lo scenario cambia. Dopo la morte di Tyre Nichols, 29 anni, gli agenti Demetrius Haley, Desmond Mills, Emmitt Martin, Justin Smith e Tadarrius Beans sono stati espulsi dalla polizia.

I cinque sono accusati di omicidio di secondo grado, aggressione aggravata, sequestro di persona, pestaggio e condotta scorretta. Il capo della polizia di Memphis, Tennessee, Cerelyn Davis, una donna afroamericana, ha definito le immagini "sconvolgenti" e "stomachevoli". "Non sarete orgogliosi di vederle", ha detto ai genitori della vittima.

Gli avvocati della famiglia della vittima hanno potuto visionare i video e sono rimasti sconvolti. "Non è stata un'aggressione - ha commentato uno dei legali - ma un massacro". Nichols era stato fermato dalla polizia il 7 gennaio, con l'accusa di guida spericolata. Era a meno di cento metri da casa. Dopo aver tentato di fuggire a piedi, Nichols era stato raggiunto, immobilizzato, preso a calci, picchiato, colpito ripetutamente con il Taser, la pistola elettronica paralizzante.

L'aggressione è durata tre minuti. Ricoverato in gravi condizioni, Nichols è morto tre giorni dopo. La famiglia della vittima ha spiegato che Tyre soffriva del morbo di Crohn, una malattia autoimmune che provoca dolori addominali, vomito e perdita di peso. Il giovane era alto e magro, pesava appena 65 chili, ma nonostante questo i cinque agenti lo avevano trattato come un 'peso massimo'.

Due dei poliziotti erano giocatori di football, novanta chili di peso, e gli sono saltati addosso con violenza. A un certo punto, Nichols ha chiesto aiuto, dicendo che aveva problemi respiratori. Trasportato in ospedale, è morto senza mai essersi ripreso. Aveva lesioni esterne e interne su tutto il corpo. L'avvocato Ben Crump, figura di riferimento per ogni caso di afroamericani vittime della brutalità della polizia, ha detto che questa storia gli ricorda l'aggressione dei poliziotti di Los Angeles a Rodney King negli anni '90, episodio che scatenò una rivolta urbana.

"Ancora una volta - ha aggiunto - abbiamo la prova di cosa succede a gente nera per aver saltato un semplice stop. Non si può essere uccisi per questo". "E ora - ha continuato. noi siamo qui per dire all'America: così come trattate i nostri fratelli e sorelle bianchi quando li fermate, trattate anche noi neri allo stesso modo". Il punto è che i cinque si sono comportati allo stesso modo di molti loro colleghi bianchi.

La donna afroamericana a capo della polizia era stata tra le voci che a Memphis avevano chiesto una riforma delle forze dell'ordine, all'indomani della morte di Floyd, ucciso dai poliziotti a Minneapolis, Minnesota, nel maggio del 2020. RowVaughn Wells, madre della vittima, ha descritto il figlio come un'"anima gentile". "Tyre era una persona meravigliosa - ha aggiunto - amava andare sullo skate, scattare foto, amava vedere il tramonto, ma soprattutto amava sua madre e suo figlio".

"Questi cinque uomini hanno distrutto anche le loro stesse famiglie, hanno fatto del male a molte persone. Non riesco ancora a capire come abbiano potuto". I genitori hanno chiesto che gli ex agenti vengano incriminati per omicidio di primo grado, premeditato. Non è ancora chiaro perché abbiano agito con questa violenza e se conoscessero la vittima: ci sono ancora molti punti oscuri, come spesso è avvenuto in passato in casi come questi. Con l'unica differenza che se la vittima è sempre un afroamericano, i suoi brutali aggressori non sono bianchi, ma neri come lo era lui.