Meta riammette Trump su Facebook e Instagram

AGI - Il colosso dei social media Meta ha annunciato che "porrà fine alla sospensione" degli account Facebook e Instagram di Donald Trump nelle prossime settimane, due anni dopo l'esclusione dell'ex presidente americano a seguito dell'assalto a Capito Hill.

As a general rule, we don’t want to get in the way of open debate on our platforms, esp in context of democratic elections. People should be able to hear what politicians are saying - good, bad & ugly - to make informed choices at the ballot box. 1/4