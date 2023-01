Ivanka Trump a rischio sfratto. L'appartamento di Miami venduto a uno sconosciuto 

AGI - Hanno un nuovo padrone di casa, ma non sanno chi sia. Una situazione che sarebbe insolita per comuni inquilini alle prese con un normale condominio. Ma se l'appartamento vale 17 milioni di dollari e gli affittuari sono Ivanka Trump e Jared Kushner la storia cambia.

La casa in questione è un appartamento a Miami, con sei camere dal letto, un bagno interamente rivestito in travertino e vista sull'oceano e si trova in un condominio di 16 unità nel quartiere Surfside. Ivanka e Jared vivono lì con i figli dal gennaio 2021.

Secondo quanto riferito dall'agente che ha trattato la compravendita dell'immobile, Ohad Fisherman della Societe Real Estate, l'anonimo acquirente subentrerà nel contratto di locazione, che però scade a marzo prossimo. La possibilità di uno sfratto per la figlia dlel'ex presidente degli Stati Uniti e il marito, che di Donald Trump è stato consigliere, non è quindi da escludere del tutto.

Lo stesso agente non ha voluto rivelare quanto i coniugi Kushner paghino di affitto per vivere in 7 mila metri quadrati nell'edificio Arte, progettato dall'architetto italiano Antonio Citterio,realizzato come una piramide che si affaccia sull'oceano.

Nel condominio c'è anche una piscina coperta riscaldata, un campo da tennis privato sul tetto, un centro fitness, una sala da giochi per bambini e una lounge per i residenti. Si sa con certezza che l'appartamento è stato già venduto in passato per 18,8 milioni di dollari da Dina Goldentayer e Miltiadis Kastanis di Douglas Elliman.

Ma per Ivanka e Jared è una sistemazione comunque provvisoria. La coppia ha acquistato un terreno sull'Indian Creek Island di Miami per 32 milioni di dollari e ha avviato la costruzione di una casa.