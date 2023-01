L'ira di Putin: "le forze Usa in Germania sono truppe d'occupazione"

AGI - Le forze americane presenti in Germania sono "truppe d'occupazione, in termini legali ed effettivi". Poco dopo l'annuncio dell'accordo tra Washington e Berlino per l'invio di tank a Kiev, il presidente russo, Vladimir Putin, in un incontro con alcuni studenti a Mosca, non nasconde la sua ira.

Secondo quanto riportano i media russi, il leader del Cremlino ha spiegato che "le elite (politiche) (dei Paesi europei) spesso non servono i propri interessi nazionali, ma gli interessi di paesi terzi"