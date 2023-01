Attacco all'arma bianca in un treno in Germania. Almeno 2 morti 

AGI - Almeno 2 persone sono state uccise e numerose altre sono rimaste ferite in un attacco all'arma bianca su un treno regionale nel nord della Germania. L'aggressione è stata effettuata con un coltello su un convoglio in viaggio fra Amburgo e Kiel, ha precisato un portavoce della polizia di Flensburg aggiungendo che il presunto killer è stato fermato.

Two dead in knife attack on German train. https://t.co/1rQElPkTve