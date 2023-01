"Ok di Berlino all'invio dei Leopard a Kiev"

AGI - Dopo mesi di dibattito, il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha deciso di inviare i carri armati Leopard all'Ucraina. Lo rivela Der Spiegel sul suo sito web.

"La decisione è stata presa: la Germania fornirà all'Ucraina carri armati Leopard 2", scrive il settimanale, secondo cui Berlino consegnerà un'intera compagnia di carri armati del modello 2A6.

Gli Usa: via libera ai carri armati Abrams

La partita legata alla fornitura di carri armati a Kiev potrebbe dunque segnare una svolta.

Anche gli Usa, infatti, sarebbero pronti a mandare un significativo numero di carri armati Abrams M1 all'Ucraina e un annuncio in questo senso potrebbe arrivare in settimana. Lo rende noto il Wall Street Journal.

Questo nell'ambito di un accordo diplomatico più ampio per venire incontro alla Germania e sbloccare la fornitura di Leopard 2 a Kiev. La decisione di Washington aprirebbe al via libera di Berlino all'invio di un numero minore di propri carri armati Leopard 2 e all'approvazione del trasferimento di un numero maggiore di carri armati di fabbricazione tedesca da parte di Polonia e altri Paesi all'Ucraina. In questo modo si risolverebbe la disputa aperta dall'indecisione di Berlino.

Il Cremlino: "Nulla di buono"

Intanto, aumentano le tensioni tra Mosca e Kiev. A mettere la mani avanti, già in mattinata, era stato Dmitri Peskov. “L'eventuale fornitura di carri armati tedeschi Leopard all'Ucraina - aveva dichiarato il portavoce del Cremlino - non porta nulla di buono”.

“Le nostre relazioni sono già a un punto molto basso e non si vede alcun dialogo sostanziale con la Germania e gli altri membri dell'Unione Europea e dell'Alleanza Nord Atlantica".

Le eventuali forniture di carri armati “non sono di buon auspicio per le relazioni future e lasceranno sicuramente un segno

inevitabile sul futuro di tali relazioni”, ha concluso Peskov.