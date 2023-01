Il governo Usa ha deciso di fare causa a Google

AGI - L'amministrazione Biden presenterà nelle prossime ore una denuncia nei confronti di Google per la posizione dominante nella pubblicità online. Lo riporta il sito americano Bloomberg News, che cita persone a conoscenza dei fatti.

La causa dovrebbe essere presentata dal dipartimento Giustizia e sarebbe la seconda legata all'antitrust nei confronti del gigante tech. Il dipartimento aveva già denunciato Google nel 2020 per il suo monopolio nella ricerca. Questo processo comincerà a settembre.

La denuncia punta a fare luce sulla gestione della pubblicità di Google, che ricava dalle inserzioni l'80 per cento dei suoi ricavi. In particolare, è quella legata all'uso di quotidiani, siti web e altre testate, in un processo che, secondo alcuni editori, non appare trasparente e non si capisce quanto dei soldi degli inserzionisti vanno a Google e quanti alle testate.