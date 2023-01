Lavrov avverte: "La guerra con l'Occidente è quasi reale"

AGI - "La guerra della Russia con l'Occidente non e' piu' ibrida, ma quasi reale". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in conferenza stampa dal Sudafrica. Lo riporta l'agenzia Ria Novosti

Intanto l'Ucraina afferma di avere un urgente bisogno di armature più pesanti nella sua guerra contro l'invasione della Russia. Kiev ha una disponibilità limitata di carri armati, la maggior parte dei quali di epoca sovietica o post-sovietica. Oltre a sottolineare la convinzione che Mosca intenda lanciare una nuova e significativa offensiva nei prossimi mesi, Kiev e molti dei suoi alleati ritengono che la guerra finirà piu' rapidamente se la Russia sarà sconfitta sul campo di battaglia nelle controffensive ucraine per riprendersi territorio occupato dai russi. L'Ucraina è ostacolata dalla carenza di carri armati per sostenere le sue operazioni e affrontata dalle forze russe sempre piu' schierate T-90 piu' moderni e capaci. L'ampia disponibilità di Leopard, anche nella vicina Polonia, che vuole fornirli all'Ucraina, li rende appetibili e adatti per Kiev. L'Ucraina ha suggerito di aver bisogno di 300 carri armati, mentre gli analisti occidentali ritengono che 100 potrebbero probabilmente spostare l'equilibrio della guerra.

Il nodo delle licenze di esportazioni

Poichè i carri armati sono stati forniti ai paesi con licenze di esportazione, la Germania può porre il veto alla loro riesportazione, anche se la Polonia ha suggerito che potrebbe semplicemente ignorare la Germania ed esportare i suoi Leopard a prescindere. La stessa posizione della Germania è stata conflittuale. Preferisce un approccio multilaterale alla fornitura di armi all'Ucraina piuttosto che essere visto come un movimento unilaterale.

Sebbene la Germania abbia fornito una grande quantità di attrezzature all'Ucraina, ha anche lottato con la sua tradizione di antimilitarismo post-seconda guerra mondiale. La fornitura dei principali carri armati era stata considerata problematica a causa delle loro capacità offensive molto più evidenti.

La "Golf" dei carri armati

E' considerato la 'Golf' dei carri armati, versatile e prodotto in quasi 3.500 esemplati: il Leopard 2, di cui l'Ucraina chiede a gran voce una fornitura il più presto possibile, è uno dei carri armati più efficaci sul campo di battaglia. Il carro è una derivazione del Leopard di cui ha preso il posto dal 1979. Era nato da una collaborazione fra Germania e Usa, ma dopo una serie di polemiche è rimasta la sola Germania e produrlo e gli Usa si sono orientati su altre soluzioni.

Si tratta di uno dei mezzi più potenti, dall'entrata in servizio ad oggi è stato aggiornato più volte, anche perchè il progetto del Leopard 3 è stato abbandonato. L'ultima versione è la A7, migliorie sono state portate sia sulla corazza che nelle prestazioni e nell'elettronica, contromisure comprese. Armato di un cannone 120/44 (120/55 dalla A6 in poi), con 42 colpi, il carro ha due mitragliatrici calbro 7,62 con 4.650 colpi e 8 lanciafumogeni. Pesante oltre 62 tonnellate, ha un motore diesel dal 1.500 cavalli vapore. La corazzatura composita di terza generazione, incluso acciaio, tungsteno, plastica mista a ceramiche.

Ha un'autonomia di circa circa 500 chilometri e una velocita' massima di 72 chilometri orari. I Leopard 2 sono stati schierati in Kosovo, Bosnia, Afghanistan e Siria (dalla Turchia), dove molti sono stati persi a causa di missili anticarro. Il carro armato e' stato prodotto in 3.480 esemplari e venduto a molte nazioni. La fine della Guerra Fredda portò, inoltre, la Germania a registrare un forte surplus di questi mezzi, poi rivenduti sul mercato dell'usato. L'Italia aveva previsto di acquisirne 300, ma poi ha preferito lo sviluppo del proprio tank, l'Ariete.