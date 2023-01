Vertice Scholz-Macron a Berlino, focus sull'Ucraina

AGi - Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, sarà oggi a Parigi per celebrare i 60 anni di cooperazione franco-tedesca del dopoguerra, in un momento non idilliaco delle relazioni tra i due Paesi. Scholz e il presidente francese, Emmanuel Macron, si incontreranno stamani all'Università della Sorbona prima di una riunione di gabinetto congiunta.

Numerosi i dossier sul tavolo, dal conflitto ucraino al clima e alla questione energetica e alla competitività europea di fronte a una nuova ondata di sussidi negli Stati Uniti. "Siamo consapevoli di essere il motore dell'Europa", ha detto Baerbel Bas, presidente del Bundestag, la Camera bassa del Parlamento tedesco. "Sono molto fiduciosa che le relazioni franco-tedesche trovino oggi nuovo slancio", ha assicurato.

Dopo la firma del Trattato dell'Eliseo del 1963 tra i leader del secondo dopoguerra, Konrad Adenauer e Charles de Gaulle prevedeva una cooperazione in numerose sfere, da quella militare agli scambi di giovani, Francia e Germania hanno spesso gettato le basi per una risposta congiunta alle crisi in Europa. Il conflitto ucraino, il clima e l'energia e la competitività europea di fronte a una nuova ondata di sussidi americani negli Stati Uniti. "In entrambi i paesi siamo consapevoli di essere il motore dell'Europa", ha detto in un'intervista all'AFP Baerbel Bas, presidente del Bundestag, la camera bassa del parlamento tedesco.

La Germania non ha ancora sciolto il nodo della consegna dei carri armati Leopard 2 a Kiev a quasi un anno dall'invasione russa. L'impressione che "ci sia una coalizione unita e che la Germania stia ostacolando la strada e' sbagliata", ha detto nelle scorse ore il nuovo ministro della Difesa Boris Pistorius. La Francia ha fatto pressioni sulla Germania affinché si muovesse più velocemente, lanciandosi in avanti con consegne di artiglieria mobile ad aprile e di carri armati leggeri questo mese. La Francia e' fuori dall'iniziativa tedesca Sky Shield, che coinvolge 14 alleati con l'obiettivo di costituire una Difesa europea.

Sulla questione energetica, senza il gas russo a basso costo o l'uso del nucleare, Berlino è tornata in parte al carbone, mentre al contrario, la Francia si sta affrettando a riparare e sostituire la sua vecchia flotta di reattori nucleari. Macron vorrebbe spingere Scholz a unirsi a una risposta congiunta, dopo essersi assicurato in settimana il sostegno del leader spagnolo, Pedro Sanchez.