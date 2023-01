Trovati altri 6 documenti riservati a casa di Joe Biden

AGI - Investigatori del dipartimento di Giustizia hanno trovato altri 6 documenti riservati nella casa di Joe Biden a Wilmington, nel Delaware. Lo ha dichiarato l'avvocato del presidente, Bob Bauer, il quale ha aggiunto che le ricerche sono durate dodici ore. I sei documenti sono relativi all'attività di Biden come senatore e come vicepresidente di Barack Obama. Il ritrovamento dei file, ha aggiunto Bauer, è avvenuto alla presenza degli avvocati di Biden. Il presidente e la first lady, Jill Biden, non erano in casa.

Here’s the full statement from Bob Bauer, noting that DOJ “took possession of materials it deemed within the scope of its inquiry, including six items consisting of documents with classification markings and surrounding materials.” pic.twitter.com/L47EWBNHyp