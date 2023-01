Strage in California. Almeno 9 morti nei festeggiamenti del capodanno lunare

AGI - Almeno nove persone sono morte nella sparatoria avvenuta a Monterey Park, vicino Los Angeles, in California, durante le celebrazioni del capodanno lunare. Lo ha riferito all'Associated Press il sergente Bob Boese del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. La strage è avvenuta nei pressi di una scuola di danza su Garvey Avenue poco dopo le 22.00 locali.

Police respond to reports of multiple people shot in Monterey Park https://t.co/52Nl55fZif